Përplasja me armë në Tiranë, pse u arrestua polici privat, kush ishte shënjestra!

Zbulohen të tjera detaje në lidhje me përplasjen me armë të ndodhur mbrëmjen e djeshme në Tiranë ku mbetën të plagosur 3 persona.

Policia zyrtarisht bëri me dije se vuri në pranga një person pasi ka penguar në zbardhjen e së vërtetës.

Po ashtu mësohet se në vendin e ngjarjes janë gjetur 9 gëzhoja dhe janë shoqëruar 23 persona.

“Arrestohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës një 29 vjeçar, për ngjarjen e ndodhur ditën e djeshme në rrugën “Aleksandër Moisiu”, ku mbetën të plagosur me armë zjarri nga dy persona të paidentifikuar shtetasit J. M., 26 vjeç, R. M., 36 vjeç dhe I. D., 28 vjeç (me precedentë kriminal për vepra të ndryshme penale).

Nga specialistët për hetimin e krimeve ndaj jetës dhe pronës u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit :

Ervis Bano, 29 vjeç, banues në Tiranë (për veprën penale “Veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës, parashikuar nga neni 301 i Kodit Penal).

Nga veprimet e tanishme hetimore në vendngjarje janë gjetur dhe sekuestruar 9 gëzhoja të qitura nga armë zjarri të llojit pistoletë të përdorura nga autorët.

Janë shoqëruar në ambientet e policisë 23 persona”, njofton policia.

Express mëson se Bano është pronari i lokalit para të cilit ka ndodhur edhe përplasje me armë, ndërsa ai u arrestua pasi nuk lajmëroi policinë për ngjarjen.

Po ashtu mësohet se ai është punonjës i policisë private në Tiranë.

Burimet bëjnë me dije se shënjestra e atentatit kanë qenë vëllezërit Mumajesi, ndërsa i tretë me iniciale I.D është plagosur aksidentalisht pasi ka ndërhyrë për të qetësuar situatën.