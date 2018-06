Përplasen ‘kokë më kokë’ dy makinat në aksin Elbasan-Peqin, dy të plagosur

Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor Elbasan-Peqin, ku për pasojë janë aksidentuar një pasagjer dhe një këmbësor.

Dy automjete janë përplasur në fshatin Pajovë dhe të plagosurit janë nisur drejt spitalit të Elbasanit për të marrë mjekime. Sipas mjekëve të plagosurit ndodhen në gjendje të rëndë për jetën.

Automjeti tip ‘Benz’ me targë AA 887 RC është përplasur me një ‘Volkswagen’ me targë AA 729 NM.

Në vendngjarje ndodhet policia e cila po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ndërkohë që janë shoqëruar për në komisariat drejtuesit e automjeteve.