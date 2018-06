PD-LSI bënë kërkesë për Teatrin, PS i akuzon se falsifikuan firmat

Kërkesa e deputetëve të PD dhe LSI ditën e sotme nuk është pritur mirë nga PS.

Ata i bënë një kërkesë Komisionit të Medias për një seancë dëgjimore nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj për Teatrin Kombëtar.

Kjo kërkesë ishte firmosur nga 6 deputetë, përkatësisht nga; Albana Vokshi, Romeo Gurakuqi, Endri Hasa, Kejdi Mehmetaj dhe Shezai Rrokaj.

Ama Vilma Bello, deputete e PS-së, pohon se firma e Kejdi Mehmetaj dhe Shezai Rrokaj janë falsifikuar.

REAGIMI I DEPUTETES SE PS

Te nderuar deputete te Komisionit,

E nderuar kryetare e Komisionit,

Po shihja me interes dhe me vemendje kerkesen per:

Seancë dëgjimore me Kryetarin e Bashkisë së Tiranës, z. Erion Veliaj, për informacion dhe shpjegime të mëtejshme në lidhje me projektligjin “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”, ne godinen e Teatrit Kombetar (me kerkese te nje grupi deputetesh).

Besoj duhet te kete ndonje shkarje ne korrektesine e kerkeses, pasi firmat e dy prej deputeteve nuk ngjajne me te verteten e tyre. Ndoshta e keni bere kete prej ngutit te pashembullt qe keni treguar prej kohesh e ne vazhdimesi.

Uroj në reagimin tuaj distancues!

Me respekt