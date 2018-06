Pasimi i jashtëzakonshëm i ylli të Realit në miqësoren Spanjë-Zvicër

Zvicra arriti ta ndalte sërish Spanjën në një miqësore të zhvilluar mbrëmjen e kaluar dhe të mbyll në barazim 1-1.

Spanjollët shënuan të parët me Odriozola, ndërsa Zvicra barazoi me Rodriguez, mbrojtësin e Milanit.

Spanja ishte pranë fitores në minutën e 82, ku pas një aksioni fantastik dhe një pasimi të jashtëzakonshëm të Lucas Vasquez, Rodrigo i Valencias gaboi përballë portierit.

Lojtari i Realit të Madridit realizoi një pasim me të vërtetë të jashtëzakonshëm, i cili ja vlen të rishihet disa herë. Ndoshta do të kishte marrë vlera të tjera nëse Rodrigo do kishte finalizuar me sukses.