Pamje shqetësuese/ Policia tërheq për flokësh dhe dhunon studenten (VIDEO)

Ajo që filloi si një ditë zbavitëse me miqtë, përfundoi me një arrestim të dhunshëm, të filmuar me kamerën e telefonit celular, me pesë oficerë që u përpoqën të nënshtronin një vajzë 20 vjeçare.

Samantha Luna, 20 vjeç, nga Arcata, Kalifornia, ka postuar pesë video në Facebook që të dokumentojnë dhunimin e saj nga oficerët e policisë të Universitetit Shtetëror të Humboldt më 17 qershor. Në llogarinë e saj ajo poston me videon dhe shkruan se ajo dhe miqtë e saj u ndalën fillimisht pasi miku i saj nxori kokën në tavanin e hapur të makinës, shkruan DailyMail

Ndërsa policia thotë se arrestuan një të mitur, emri i të cilit nuk u bë i ditur, “me dyshimin për identifikimin të rreme, dehje publike dhe ofendim ndaj në një oficer të paqes”./lajmifundit.al