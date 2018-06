Një ditë para dasmës Afërdita Dreshaj e djeg fare

Sot është dita e madhe për këngëtaren bukuroshe Afërdita Dreshaj, e cila do të martohet me të dashurin e saj, hokeististin çek, Jakub Kindl.

Pak orë para ceremonisë, bukuroshja shqiptare dhe miqtë e saj, kanë marrë një autobus me qira për të udhëtuar dhe për të festuar natën e fundit si beqarë.

Miq dhe familjarë tashmë kanë mbërritur në Miami aty ku do të mbahet dasma madhështore.

Shoqëruesja e nderit do të jetë motra e Afërditës, Jehona, ndërsa shoqëruesi i dhëndrit do të jetë vëllai i Jakub-it, Denisi, i cili ka një ngjashmëri të paparë me të.

Festa ka vijuar deri në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe Afërdita është kujdesur që të informojë fansat për çdo moment pikant, si kërcimi i modeles Xhesika Berberi në tubin e autobusit.