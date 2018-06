Nga 1 korriku rriten pensionet, Rama jep lajmin e mirë

Kryeministri Edi Rama, pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë në qytetin e Durrësit ka njoftuar për rritjen e pensioneve pas datës 1 korrik.

Duke nisur nga data 1 korrik, pensionet do të rriten me 2.8 për qind, për 656 mijë pensionistë.

“Sot në këtë mbledhje kemi bërë një hap tjetër shumë të vogël, por jo të pandjeshëm për 665 mijë pensionistë. Kemi rritur pensionet mbi inflacionin. Nëse do ti referoheshim shifrave kemi vendosur 15 mln dollarë plus në atë paketën e pensioneve me 2.8%. Duke nisur nga data 1 korrik”, deklaroi Rama.