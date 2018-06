Nëse e dashura jote bën një nga këto 7 gjëra, mos e lësho kurrë

Në mendjen tuaj, mund të jeni të lidhur. Ju dilni vetëm me të, ai del vetëm me ju, gjithçka shkon për mrekulli.

Për të nisur një marrëdhënie ka dhjetëra arsye, të bëra bashkë te një njeri i vetëm, por me kalimin e kohës duket sikur forca e tyre shteron.

Prandaj po ju tregojmë, nga përvoja e një mashkulli, kur nuk duhet ta lini të dashurën të ikë.

Nëse ajo ndan të njëjtin sens humori me ty, mos e lër kurrë të ikë

Nëse ajo qesh me shakatë e tua dhe i vazhdon ato, do të bëjë çdo çast tëndin, tuajin më të lumtur. Mendoni dikë që nuk sensin tënd të humorit, ti shumë shpejt do fillosh të mos bësh shakara dhe të dy do bini në mërzi, pas ca kohësh.

Nëse ajo të qetëson kur je shumë i nervozuar, mos e lër kurrë të ikë

Të gjithë nervozohen, disa thonë edhe fjalë për të cilat pendohen, por nëse e dashura të sjell në vete duke mos u rrëmbyer bashkë me ty e duke mos u kapur pas fjalëve, do të thotë që të njeh me të vërtetë dhe kjo është një dhuratë.

Nëse keni të njëjtën shije për televizionin, muzikën dhe filmat, mos e lër kurrë të ikë

Do kaloni shumë mbrëmje para televizorit, nëse nuk bini dakord për asgjë, do filloni të përçaheni. Por nëse ajo sheh show’n tënd të preferuar edhe kur ti nuk je? Ajo vdes për ty!

Nëse ajo respekton kohën që ti kalon me miqtë e tu, mos e lër kurrë të ikë

Nëse ke një të dashur që respekton kohën tënde me çunat, ajo është një vajzë që respekton miqësinë, jo vetëm të sajën, por edhe tënden.

Nëse një vajzë të nxit për të arritur ato që do, mos e lër kurrë të ikë

Mund të të duket si bezdi, por ti e do shumë këtë gjë. Është shenjë vetëbesimi për të dashurën tënde nëse të tregon që ajo kujdeset për ty për të rritur potencialin tënd. Një vajzë që të lë ta shkelësh me këmbë do të mërzitet shpejt, ndërsa një vajzë që të nxit të arrish lartësi që vetëm nuk do i arrije kurrë, nuk do të mërzitet kurrë.

Nëse të beson, mos e lër kurrë të ikë

Jetojmë në kohë sfiduese, kur një pjesë e mirë e informacionit personal është i arritshëm dhe ty të duhet të kesh kujdes për emailin, telefonin…në çdo kohë, por nëse gjen dikë që e di me siguri që nuk do të shohë gjërat e tua kur futesh në dush, është një gjë e rrallë. Besimi është nga ato gjëra që do vite për t’u ndërtuar dhe një çast për t’u shkatërruar.

Të kesh besim te dikush është një gjë e bukur, por ta kesh te njeriu i zemrës, është një mrekulli. Dashuria e vërtetë mund të rritet vetëm mbi këtë besim.

Në qoftë se ajo ka besim te ty, mos e lër kurrë të ikë

Këtu zbatohet pika e pestë kur ajo të nxit. Nëse je aq me fat sa të kesh një vajzë që të do, kujdeset për ty, qesh me ty, të mëson, por edhe ka besim me të vërtetë te ty, atëherë nuk ka gjë në botë që nuk mund ta bësh.