Negociatat, Basha: BE na mbylli derën, refuzoi qeverinë e lidhur me krimin

Kryetari i PD, Lulzim Basha doli në një deklaratë për mediat duke komentuar vendimin e një dite më parë të shteteve anëtare të BE, duke thënë se negociatat nuk janë hapur, por është thënë që Shqipëria ka mundësi t’i hapi deri në qershor 2019 nëse i plotëson kushtet.

Kjo është e vërteta, tha Basha, the theksoi se qeveria e Edi Ramës vazhdon të mashtrojë shqiptarët edhe këtë herë.

“Këshilli Europian që është vendimmarrësi nuk do ta shqyrtojë fare çështjen e hapjes së negociatave sepse këshilli e shtyu të paktën për një vit. Deri në këtë kohë do të ndiqet e njëjta procedurë nga fillimi. Do të ketë një tjetër diskutim me vendet e BE. Negociatat nuk janë hapur, por është thënë që Shqipëria ka mundësi t’i hapi deri në qershor 2019 nëse i plotëson kushtet. Qeveria e Edi Ramës vazhdon të mashtrojë shqiptarët edhe këtë herë. Mos hapja e negociatave është një lajm i keq, i hidhur dhe një realitet i hidhur”, tha Basha.

Kreu i PD u shpreh se “në muajt e ardhshëm do të na duhet të gjithë së bashku të reflektojmë thellë për hapat që duhet të hedhim”.

Më tej, Basha tha se mos hapja e negociatave është refuzim ndaj krimit dhe korrupsionit që ka pushtuar qeverinë e Edi Ramës.

“Mos hapja e negociatave është refuzim personal ndaj Edi Ramës, Sajmir Tahirit, Taulant Ballës, Xhafajt e të tjerë, të gjithë të lidhur me krimin dhe me drogën. Mos hapja e negociatave është refuzim përfundimtar i kësaj politike të manipuluar për të fshehur vjedhjen, krimin, korrupsionin. Në BE nuk hyhet duke mashtruar”, u shpreh kreu i PD.

Ai tha se është krimi dhe korrupsioni po na mban larg Europës. “Ne së bashku me qytetarët do të reagojmë. Kjo duket dhe do të marrë fund, kur ne të kemi një qeverisje evropiane, por kjo nuk është qeverisja që kemi sot. Opozita do të bëj gjithçka, duke intensifikuar luftën ndaj krimit dhe korrupsionit, që të realizojmë anëtarësimin e vendit në BE. Shqetësimi kryesore nga BE është krimi dhe korrupsioni të ngritura në sistem nga qeveria e Ramës. Gjermanët, holandezët, spanjollët, vendet kryesore të BE e kanë thënë arsyen kryesore të mos hapjes së negociatave me Shqipërinë që nuk ndëshkon politikanët e korruptuar”, tha Basha.