Ndiheni të vetmuar dhe trishtuar? Keto jane mënyrat si të përmirësoni jetën tuaj

Mos u nxito kur vjen puna te jeta juaj. Një mënyrë jetese e ethshme mund të shterojë jetën . Për të qenë më të sigurt dhe të guximshëm, analizoni të kaluarën tuaj. Në këtë rast, ju duhet të qëndroni vetëm për pak kohë. Vetmia na jep një mundësi për të njohur veten më mirë. Të qenit i vetëm, rritemi, kuptojmë se çfarë na frymëzon, e dimë se çfarë duam me të vërtetë, dhe arrijmë harmoni me vetveten.

Çdo gjë ka dy anët dhe vetmia nuk është një përjashtim nga ky rregull. Ju vetëm duhet të kuptoni se sa kohë keni nevojë në mënyrë që ajo nuk do të shtypni ju. Vetmia nuk duhet të shkaktojë shqetësim fare.

Shprehni ndjenjat tuaja

Ne bëhemi të rezervuar nëse kemi kapërcyer shumë vështirësi në jetën tonë. Kur takojmë njerëz të rinj, përpiqemi të mos themi diçka të gabuar, ne kemi frikë të tregojmë se miqtë tanë të ngushtë kanë shumë rëndësi për ne. Ka njerëz që mendojnë se shfaqja e emocioneve është një shenjë e dobësisë. Si rregull, njerëz të tillë nuk janë aq të guximshëm. Në fakt, ata privojnë veten nga momentet më të ndritshme në jetën e tyre.

Natyrisht, kur i hapim zemrat tona, bëhemi të pambrojtur. Por, duke qenë i prekshëm nuk është një gjë e keqe. Kur një person është i prekshëm, ata janë gati të pranojnë kujdesin e dikujt. Çdo moment që arrijmë të shprehim dashurinë dhe përkushtimin tonë është magjike. Mos kini frikë të hapeni me njerëzit. Të bini në dashuri! Dashuria kërkon guxim dhe trimëri. Në të gjitha rastet , ju do të kuptoni se duke shprehur ndjenjat tuaja është me vlerë të çmimeve.

Ju nuk mund ta falni dhe harroni.

“Falja është ekonomia e zemrës … Falja shpëton shpenzimet e zemërimit, koston e urrejtjes, shpërdorimin e shpirtrave”. Hannah More

Ka disa momente dhe ngjarje në jetën tonë që ne nuk duam të kujtojmë: një krize krijuese, një tradhti, ose fjalë fyese. Gjithkush duhet të përballet me sfida të tilla. Mos lejoni që incidentet e këqija të ndikojnë në vetëvlerësimin tuaj. Kur ju mbani lidhur të kaluarën tuaj me veten, ju “shkërmoqni veten “.

Mungojnë mundësitë e rritjes së karrierës sepse ne mendojmë se nuk e meritojmë. Ne e lëmë dashurinë tonë të vërtetë, sepse mendojmë se nuk jemi mjaftueshëm të mirë. Ndjenjat e dëmshme dëmtojnë jetën tonë.

Për të dalë nga ky rreth vicioz, përpiquni të heqni qafe të gjitha pakënaqësitë dhe pikëllimet. Mos u ankoni dhe ndjeni keqardhje për veten tuaj. Harrojeni për të gjitha modelet e sjelljes tuaj dhe largohuni nga e kaluara. Mundohuni të mbani mend se jeni të plotfuqishëm kur vjen puna te fati juaj.

Si e dëmtojmë vetën tonë?

Ne i krahasojmë dobësitë tona me përparësitë e të tjerëve. Ne nuk fitojmë asgjë, thjesht humbasim dinjitetin, pasionin dhe përkushtimin tonë. Arritjet tona nuk na ndihmojnë sepse ne gjithmonë gjejmë dikë që të krahasojmë veten me të.

Ne e harxhojmë energjinë tonë tek një person tjetër, në vend që ta harxhojmë atë për vete. Krahasimi nuk na lejon të jemi të lumtur. Çdo person është unik. Kjo është arsyeja pse është e padrejtë të krahasosh njerëz të ndryshëm.

Nëse këto emocione ju kanë pushtuar veproni si më poshtë:

Kushtojini vëmendje arritjeve tuaja.

Ju keni përvojat dhe mendimet tuaja. Ju jeni në gjendje të bëni gjëra të mira dhe ta bëni këtë botë më të mirë. Mos harroni për suksesin tuaj të mëparshëm dhe arritjet, ato ju motivojnë që të ecni përpara.

Pranojeni se askush nuk është i përsosur.

Gjithkush ka problemet e veta. Ju nuk mund të fitoni pa luftuar dhe tejkaluar sfidat.Mbajeni këtë në mend kur doni të krahasoni veten me dikë që mendoni se është më mirë se ju. Mundohuni të kuptoni se ky person ka kaluar tashmë nëpër vështirësi për t’u bërë më mirë.

Gjeni shembuj që ju motivojnë.

Gjeni dikë që frymëzon dhe ju motivon. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ju duhet të krahasoni veten me ta. Kushtojini vëmendje jetëve të njerëzve që admironi: lexoni rreth tyre, kontrolloni fotot e tyre dhe merrni frymëzim.

Ne duhet të përpiqemi të bëhemi më mirë se ne. Kjo metodë mund t’ju ndihmojë të mbani mend arritjet tuaja të përditshme dhe t’i nderoni ato.