“Mos vazhdo me, s’ke punë me vajzën time ti”, Eli Fara i kthehet keq Ermalit

Eli Fara është një ndër personazhet e veçanta të showbizzit shqiptar, e cila vlerësohet nga një publik i gjerë dhe është gjithmonë e qeshur, por siç duket, kur vjen fjala për fëmijën e saj, edhe ajo, si çdo nënë, nuk toleron askënd të thotë një fjalë më shumë.

Mbrëmjen e djeshme në “Xing me Ermalin” janë transmetuar disa nga momentet më pikante “off records” të emisionit, ku mes të tjerash, Ermali e pyet Elin për të bijën, e cila nuk u ka ngjarë aspak.

Ai thotë:

Ti Eli je ajo që femrat xhelozojnë, po vajza s’të ngjau fare? Eli Fara ka një vajzë shumë atraktive, ka shumë fansa në Instagram”.

Aty për aty, mes humorit dhe seriozitetit, Eli ia kthen:

Hiqe këtë budallallëk! S’ke punë me vajzën time ti, vazhdo me pyetjen tjetër. Lëre sa fansa ka, vazhdo me pyetjen tjetër”.