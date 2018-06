Moderatorja shqiptare i mer emisionin e ri Jonida Shehut

Moderatorja Jonida Shehu është shkëputur nga ekrani, që pas largimit të saj nga televizioni “Top Channel” në muajin tetor të vitit të kaluar. Mediat raportuan se Jonida do të zhvendosej pranë televizionit “Klan Plus”, por këto zëra u hodhën poshtë menjëherë.

Sakaq, u përfol edhe se Shehu do të nisë një emision në sezonin e ri televiziv pranë televizionit “Klan”, që do të transmetohej në fashën e orarit 10 me 12 të paradites.

“Xing” shkruan se është vendosur që ky emision t’i besohet ish-banores së “Big Brother” Alba Çobaj, e cila fillimisht ishte përzgjedhur për të punuar si gazetare. Ende nuk janë bërë të ditura detajet e emisionit, që pritet të nisë në sezonin e ri televiziv.