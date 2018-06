Moderatores shqiptare i bëjnë të papriturën, i hedhin kovën me akull në trup

Kur burri dhe shoqnia behen bashke dhe te bejne nje shaka aspak te kendshme…😒😒😒 Dhe duhet ta kisha kuptuar qe kur burri erdhi me shume dashuri dhe u vetofrua te me bente foto, pa ja kerkuar une fare qe duhet te kishte dicka qe nuk shkonte 😩😩😩😩😩 Mund te them qe kjo kove e mbushur me akull do me dale ne enderr per shume kohe 😭😭😭

A post shared by Aulona Musta (@aulonamusta) on Jun 18, 2018 at 4:20am PDT