Meta në Gjermani në një avion me ish-yllin e futbollit

Presidenti i republikës, Ilir Meta, gjatë udhëtimit të tij në Gjermani, ka qenë në të njëjtin avion me ish-yllin e kombëtares shqiptare të futbollit, Altin Lala, i cili për një kohë të gjatë ka qenë dhe kapit i klubit gjerman, Hanover.

Ka qenë vetë Ilir Meta, i cili ka bërë publik këtë takim mes tij dhe lalës, të cilin e ka shoqëruar edhe më një foto.

Ja çfarë shkruan Meta:

Ishte një kënaqësi e veçantë të udhëtoja sot drejt Gjermanisë me ish-futbollistin e shquar, Altin Lala, i cili luajti me përkushtim e pasion 80 ndeshje me fanellën KUQ e ZI.