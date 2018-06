Mësoni çfarë ndodh me trupin tuaj kur e teproni me sasinë e ëmbëlsirave

Tërheqja kryesore ndaj sheqerit për njerëzit është shija e tij e ëmbël. Në natyrë, ky është një tregues i dobishëm i ushqime që janë të sigurta për tu ngrënë, si frutat dhe bimët helmuese, që priren të jenë të thartë ose të hidhura, por në botën moderne të ushqimeve të përpunuara dhe pijet e gazuara, ëmbëlsia është e lidhur kryesisht me kënaqësi.

Si rezultat, sheqeri është shtuar në shumë prej ushqimeve që konsumojnë çdo ditë për të rritur artificialisht në shije apo në cilësi, ose të veprojë si një ruajtës duke penguar rritjen e baktereve. Ky mund të jetë lajm i mirë për shijet tona, por kjo nuk është aq e mirë për shëndetin tonë. Duke konsumuar më shumë sheqer se sa organet tona kanë me të vërtetë nevojë, duke çuar në një rritje të masës trupore, shtim në peshë dhe shumë probleme të tjera shëndetësore në të gjithë botën.

Sheqeri në trupin tonë – Kur ne tresim sheqerin, enzimat në zorrë e kthejnë atë në glukozë. Kjo glukozë lëshohet pak nga pak në gjak. Qelizat beta në pankreas vazhdimisht monitorojnë sasinë e glukozës në gjak dhe lirimin e insulinës për të kontrolluar atë. Kjo do të thotë se në qoftë se ju konsumoni më shumë sheqer se sa trupi juaj ka nevojë menjëherë, ajo mund të ruhet për më vonë për të mbajtur nivelin e sheqerit në gjak tuaj të vazhdueshëm. Çfarë ndodh me trupin tuaj kur ju abuzoni me sasinë e ëmbël?

Sheqeri është thelbësor për trupin e njeriut pasi fuqitë e qelizave që na mbajnë gjallë. Megjithatë, të hahet shumë nga ai gjithashtu mund të ketë një efekt negativ në shëndetin tonë. Ushqime me sheqer që nuk ndodhin natyrshëm përmban kalori boshe, që do të thotë se ata nuk kanë dobi tjetër se sa për të siguruar energji. Nëse do të hani shumë sheqer, se sa nivelet tona të energjisë kërkojnë, atëherë organet tona duhet të gjejnë diçka tjetër për të bërë me të, duke krijuar një mori të tërë problemesh. konsumimi i tepërt i sheqerit është një nga shkaqet kryesore në trashje, sëmundje të zemrës dhe diabetit. Sheqeri në tru – Si njerëz, ne jemi të programuar për ta dashur sheqer.

Paraardhësit tanë kanë kërkuar ushqime të ëmbla për përmbajtjen e tyre të lartë të energjisë për të rritur shansin e tyre për të mbijetuar, kur ushqimi ishte i pakët. Në ditët e sotme ushqimi është në dispozicion, por ne ende nuk mund të konsumojmë mjaft gjëra të ëmbla. Arsyeja për këtë është se ndikon në tru. Kur ne hamë sheqer, truri liron dopamine dhe serotonin, hormonet që të rrisin disponimin tuaj, i cila më pas stimulon accumbens bërthamë – zonën e trurit.

Ky është një proces i ngjashëm që të çon në varësinë si droga, e cila është arsyeja pse ne kemi dëshirë për të konsumuar kaq shumë sheqer. Konsumi i rregullt i sheqerit mund të pengojnë transportuesit dopamine, të cilat mund të çojnë në nevojën për të ngrënë edhe më shumë sheqer, që të marrë të njëjtin kënaqësi si më parë. Përveç kësaj, fruktoza, e cila është përdorur për të ëmbëlsuar shumë ushqime dhe pije, nuk ka shtyp hormonet e urisë që do të thotë trupi juaj nuk është në gjendje për të treguar kur ju keni ngrënë mjaftueshëm.