Mesazhi i të dashurës së Izetit pas rihapjes së dosjes së Azem Hajdarit

Izet Haxhia ka vendosur që ta rihapë dosjen e Azem Hajdarit, për të cilën është dënuar me 25 vjet burg.

Në një postim në Facebook, e dashura e tij ka deklaruar se drejtësia më në fund i dha Izetit një fitore.

Pershendetje!

Keni te gjithe nje perqafim nga Izeti,miq te dashur e besnike!

Kjo eshte nje dite e bukur, nje dite shprese, nje dite me ngjyra e me jete!

Drejtesia dha shenjat e para qe nuk eshte kthyer ne kufome dhe qe dicka po levize!

Sigurisht, kjo eshte vetem etapa e pare e nje lufte te gjate, por kur ke pritur e sakrifikuar 20 vjet jete, si Izeti, eshte me shume se nje fitore! Eshte nje frymemarrje lirie, nje dore qe te shtrengon me bese e burreri,nje tribune gjykate qe te shikon si cdo qytetar tjeter, eshte rigjetja e nje Atdheu qe te ishte mohuar prej vitesh!!

Shpirti im, te me duash keshtu sic me do ti, eshte mrekullia e jetes time! Dhe te te dua keshtu sic te dua, eshte me e madhja e lirive!

Jam kaq e gezuar sot, dashuriza ime! Ti e di qe nuk t a leshoj doren ne rrugetimin qe na pret, sado i gjate e i veshtire te jete! Te dua!

Me shpresen tek e Verteta, tek Drejtesia, dhe tek Zoti, le te vazhdojme perpara…

Plot te mira per ju, per ne te gjithe!