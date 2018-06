Prej disa ditësh çifti më i dashur i showbiz-it shqiptar po na bën zili me pushimet buzë detit dhe duke shijuar diellin.

Por Marina Vjollca dhe Getoar Selimi vendosën që mos të jepnin asnjë detaj se ku ndodhen me pushime, pavarësisht publikimit të shpeshtë të fotove.

Destinacioni i radhës është Costa Smeralda në Sardegna. Me një arkitekturë të spikatur, me një gamë hotelesh dhe restorantesh luksoze, krahas plazheve me ujëra të kaltra, gjithkush do të mahnitej nga kjo eksperiencë pushimesh.