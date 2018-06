Luana Vjollca i nxjerr sekretin e Marinës: Ja çfarë bënte me djemtë kur ishte e vogël

Ndërsa mbrëmjen e sotme ajo do të jetë e ftuar në emisionin “Xing me Ermalin”, ku do të flasë më shumë për jetën e saj private dhe profesionale. Në promon e emisionit të publikuar së fundmi nga moderatori Ermal Mamaqi, shihet që Luana ka nxjerr publikisht në emision një sekret të motrës së saj.

Ndërkohë që ka qenë duke biseduar me Ermalin moderatorja ka treguar dhe një anë të panjohur të Marinës. “Marina kur ka qenë e vogël ka rrahur djem, po ta them edhe një herë këtë”, thotë moderatorja.

Ndërkohë që arsyet se përse Marina ka qenë kaq agresive kur ka qenë e vogël na mbetet ta zbulojmë mbrëmjen e sotme gjatë transmetimit të emisionit ‘Xing me Ermalin’.