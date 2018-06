Linda zbulon kur qan Edi Rama, zbulon një detaj të befasueshëm për Kryeministrin

Linda Rama, gruaja e kryeministrit Edi Rama ishte mbrëmë e ftuar në “Kurthin e Piter Pan” mbrëmjen e djeshme, ku ka folur për familjen dhe ndjesi personale.

Pyetjet e fëmijëve ishin nga më të ndryshmet, nga rroga e deri tek të qënit gruaja e të parit të qeverisë.

Pyetja ishte kush e ka rrogën më të madhe?

Linda Rama:

Nuk ka rëndësi kush e ka rrogën më të madhe, por ka rëndësi të kontribuosh në familje.”

Më tej nga fëmijët Linda Rama është pyetur edhe “Si është të jesh gruaja e kryeministrit, hall apo qejf?”

Linda Rama:

Hall nuk është, e sigurt që nuk është. Se populli e zgjedh për të drejtuar vendin dhe është vlerësim, por është edhe peshë e madhe që duhet ta mbash çdo ditë e çdo natë, por kur ia vlen ta mbash”.

Më tej Linda Rama i është përgjigjur edhe pyetjes nëse qan ndonjëherë Edi Rama, se duket burrë shumë i fortë?

Ajo tha:

E kam parë lotin e Edit kur ka humbur miqtë e tij shumë të ngushtë.”

Ndërsa pyetjes se çfarë do bënte më mirë Linda Rama nëse do ishte kryeministre, ajo u përgjigj se do merrej me fëmijët më shumë.

Do i jepja përparësi pa u vonuar fare fëmijëve nga dita kur lindin deri në 10 vjeçë duke modernizuar arsimin e tyre. Fëmijët janë e vetmja Europë që kemi mes nesh!”

Pyetja që mund të ngrihet tani është: Çfarë do Nikolla me një mandat të dytë në Ministrinë e Arsimit atëherë?!