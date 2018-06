Ledri Vula nuk është beqar!

Ledri Vula është nga reperat më të komentuar në rrjete sociale dhe mediat rozë. Sëfundmi ai është përfolur për një lidhje dashurie më një vajzë brune, por reperi nuk ka komentuar asgjë për këtë duke dashur ta mbajë sa më larg mediave jetën e tij private.

Para disa ditësh ishte menaxheri i tij, Faton Shoshi i cili shtoi kuriozitetin e fansave me foton e publikuar të Ledrit ku shkruante: “Ai momenti kur syzet zbulojnë vajzën me të cilën ke shkuar me pushime në Greqi”. Ledri duket se është lidhur me një vajzë me emrin Sara