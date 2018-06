Lajme të këqija nga moti: Vera e këtij viti do jetë me reshje!

Jeni të mërzitur me shiun dhe prisni që të shkoni në plazh? Doni të dini se si do të jenë temperaturat për muajin që sapo pritet të vijë?

Meteorologia Tanja Porja në një lidhje telefonike për ‘News24’ pohoi se duke nisur nga e diela dhe në vijim temperaturat do të pësojnë rritje. Por nuk përjashtohen edhe shirat lokale në disa zona malore.

Ndërkohë Porja tha se kjo verë do të jetë e veçantë për faktin se prezentë do të jenë edhe shirat lokale.

“Në fakt është çështje orësh që shirat të zhvendosen drejt territorit lindor të vendit më pas presim vranësira. E shtuna sjell një përmirësim. E diela dhe java në vijim parashikon të sjell temperatura të larta.

Do ketë vranësia lokale në zonat malore ku pritet ndonjë rrebesh i shkurtër shiu. Që javën e parë të korrikut, temperaturat pritet të shkojnë mbi 34 gradë celsius. Vera e 2018 nuk pritet të jetë e ngjashme me atë të ngjashme të tre viteve të shkuara, pasi pritet që temperaturat të jenë shumë pranë vlerave normale të verave mesdhetare. E veçantë e kësaj vere janë vetëm shirat.

Por kemi edhe kthim të valës afrikane. Nuk presim që të kemi mot të nxehtë për pushuesit, por vetëm ditë. Do të ketë edhe ditë me shi, edhe në zonat bregdetare. Në zonat e bregdetit problematike janë fuqizimi i erërave rreth orarit të pasdites”, tha Porja.