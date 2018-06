Nuk është më hamendësim, por fakt, Gjermania ka vendosur kushte për hapjen e negociatave me Shqipërinë.

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar në Facebook, 10 kushtete që Gjermania ka vendosur për hapjen e negociatave me Shqipërinë.

Aj çfarë shkruan ish-kryeministri:

Lajm tronditës!

Gjermania vendos 10 kushte për hapjen e negociatave me Shqipërinë!

Të dashur miq, burime të mirëinformuara nga Berlini bëjnë me dije se Bundestagu ka miratuar një dokument që do bëhet publik ditët e ardhshme, në të cilin hidhet poshtë kërkesa e Ramës për hapjen pa kushte të negociatave me Shqipërinë.

Sipas këtij dokumenti të rëndë, dakord nga të gjitha grupet në parlamentin gjerman, kërkohet që Shqipëria para hapjes së negociatave duhet të plotësojë 10 kushte.

Dekalogu gjerman i kushteve që duhet të plotësojë Shqipëria para hapjes së negociatave përfshin:

1- Votimin e reformës zgjedhore

2- Vetingun e të paktën të gjithë gjykatësve dhe prokurorëve të apelit e sipër

3- Ndjekjen penale të të gjithë gjykatësve dhe prokurorëve që gjenden në shkelje të ligjeve gjatë vetingut

4- Ndjekjen penale dhe dënimin për korrupsion dhe trafiqe të zyrtarëve të lartë.

5- Zhdukjen e mbjelljes dhe prodhimit të drogës në vend.

6- Luftën me rezultate konkrete të krimit të organizuar, korrupsionit dhe trafiqeve!

7- Ngritjen dhe funksioninimin e SPAK

8- Ngritjen dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë!

9- Zbatimin e reformës zgjedhore

10- Funksionimin normal të shtetit ligjor.

Ky është dekalogu i kushteve që ka vendosur Gjermania për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Çdo njeri që lexon këtë dekalog e ka të qartë si drita e diellit se me Edvin Kristaq Ramën nuk ka integrim, nuk ka hapje negociatash por vetëm kushte, dyfishim kushtesh dhe bllokim! sb