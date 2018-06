Ky është ishulli “xhevahir” që të le pa mend, del në shitje (FOTO)

Një ishull privat Karaibe me një çmim prej 65 milionë paund ka goditur tregun në një zonë të njohur për bukurinë e saj të jashtëzakonshme që ka shfaqur në filmat Pirates of the Caribbean dhe të James Bond.

Ishulli “Pipe Cayë”, në Bahamas qendrore, përshkruhet si ‘një xhevahir’ brenda arkipelagut të zinxhirit të ishujve Exuma, shkruan DailyMail.

Ai u ndërtua në një ishull të pabanuar prej 38 hektarësh, i cili ka katër plazhe me rërë të bardhë të pastër dhe është e rrethuar nga deti i qartë blu dhe jeta e bukur detare./lajmifundit.al