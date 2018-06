Kush është Elidon Habilaj, ish-oficeri që mashtroi britanikët dhe fshihet në Vlorë

Pasi shkoi në Dover të Anglisë ilegalisht, i fshehur në një kamion, Elidon Habilaj u ka thënë autoriteteve atje se po largohej nga lufta e Kosovës. Në të vërtetë, ai kishte ikur nga Shqipëria, dhe kishte kërkuar azil duke përdorur një emër të rremë.

Autoritetet i dhanë të drejtën e qëndrimit dhe ai kishte mbajtur një profil të ulët publik. Por pas zbulimit të mashtrimit ai kishte qenë në shënjestër të policisë britanike. 40-vjeçari u burgos për 18 muaj në mungesë pasi fitoi shtetësinë e Mbretërisë së Bashkuar duke gënjyer zyrtarët.

Daily Mail ka zbuluar ish-oficeri i inteligjencës të Agjencisë së Krimeve të Organizuar (Soca) se ndodhet në atdheun e tij në Vlorë. Ai ka kaluar gjashtë vjet duke iu fshehur autoriteteve të Mbretërisë së Bashkuar për të cilën ai dikur ka punuar – madje mburrej me përvojën e punës së tij me policinë britanike për të fituar punë në Shqipëri.

Ironikisht, Soca tani pjesë e Agjencisë Kombëtare të Krimit, me nofkën e ‘FBI britanike’ – kishte hetuar Habilajn pa e kuptuar se ishte një nga punonjësit e saj. Shqiptari arriti në Britani në vitin 1998 dhe pretendoi se ishte një kosovar me emrin Bekim Ademi. Ai tha se vëllai i tij ishte torturuar me vdekje dhe babai i tij u vra gjatë luftës së Kosovës.

Autoritetet britanike i besuan atij, dhe atij iu dha azil i plotë në nëntor 2001, dhe shtetësia pesë vjet më vonë. Ai u punësua nga Policia Metropolitane dhe më vonë në Soca, ku punoi si një oficer i shërbimit të fshehtë në ekipin e vendndodhjes së tij në Londër, duke ndihmuar në gjetjen e kriminelëve të dyshuar të kërkuar për ekstradim. Më në fund, ai u demaskua pasi u kontrollua dosja e tij dhe u zbuluan një bazë të dhënash.

Kontrollet zbuluan se ai kishte lindur në Shqipëri dhe jo në Kosovë, ai nuk kishte vëlla, por babai i tij ishte gjallë dhe jetonte në Vlorë. Pasi ai u arratis para gjyqit, gjyqtari Martyn Zeidman QC lëshoi ??një urdhër arrest për Habilajn nëse ai gjurmohej. Urdhëresa mbeti ligjërisht në fuqi derisa i dyshuarit të kapen ose të kthehen vullnetarisht për t’u përballur me drejtësinë.