“Kur babai u nda nga jeta unë isha shumë e vogël”, Luana preket në emision

Luana Vjollca mbrëmjen e sotme është e ftuar në spektaklin “Xing me Ermalin”.

Përveçse për jetën profesionale ajo foli edhe për familjen e saj,. Dhe një nga humbjet më të mëdha që ka përjetuar në jetë, humbjen e babait të saj kur ishte vetëm 12-muajshe. Luana u prek kur u pyet për këtë temë teksa u shpreh se babain e ka njohur vetëm nga fotot ndërsa mami është kthyer në heroinë për të rritur atë dhe motrat.

“Gjithmonë kam dashur që mos ta prekja këtë temë sepse jam shumë fanatike tek jeta private, tek familja edhe pse kjo mund të jetë gabim pasi njerëzit duhet të dinë më shumë, si je rritur, çfarë njeriu je, se me foto apo me energjinë që përcjellim në ekran nuk kuptohet gjithçka. E vështirë ka qenë, kjo s’do mend, por më e vështirë se të gjithë ka qenë për mamin. Ju desh të rriste 4 vajza e vetme, s’kishte as 1 djalë të paktën. Kam qenë 12-muajshe dhe babin nuk e kam njohur, vetëm nga fotot dhe videot. “- u shpreh Luana.