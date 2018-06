Kryemadhi i bllokon konferencën Taulant Ballës: S’jam marrë as me motrën, as me gruan tënde

Gramoz Ruçi nuk e la opozitën të fliste në foltoren e Parlamentit, ndërsa Monika Kryemadhi “u hakmorr” jashtë sallës duke i bllokuar konferencën Taulant Ballës. Kreu i grupit të socialistëve, doli para mirkofonëve të medias në oborrin e parlamentit dhe teksa sulmonte opozitën nga pas i shkon Monika Kryemadhi. “Gruaja e Presidentit po bën zhurmuesin”, tha Balla i cili spo e përfundonte dot fjalimin. Sakaq Kryemadhi i rreh shpatullat dhe i thotë “Ik Taulant”.

Monika Kryemadhi: Të flasim edhe ne të opozitës.

Taulant Balla: Patjetër që do të flasësh se atje brenda ta zuri Luli vendin. Më vjen shumë keq që bashkëshortja e Presidentit të Republikës ka filluar të bëjë zhurmuesen, por ky është fati i keq i opozitës.

Monika Kryemadhi: Taulant, s’jam marrë as me motrën tëndë, as me gruan tënde.

Taulant Balla: Kjo është edukata juaj!

Monika Kryemadhi: Edukata ime është shumë e mirë, po mos u merr me çështje familjare.