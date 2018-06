Kroacia e nis mbarë Botërorin, mposht Nigerinë

Kombëtarja e Kroacisë e ka nisur mbarë Kampionatin Botëror “Rusia 2018”. Në sfidën e parë të këtij evenimenti, kroatet mundën Nigerinë, me rezultat 2-0, në kuadër të Grupit C.

Kroacia e kontrolloi më mirë lojën, krijuan më shumë raste, si dhe realizuan dy gola.

Etebo (32’) zhbllokoi ndeshjen, duke kaluar Kroacinë në epërsi prej 1-0, rezultat më të cilin skuadra shkuan në pushim.

Goditjen e dytë nigerianëve ua dha kapiteni Luka Modriç (71’), i cili shënoi nga pika e bardhë.

Me kete rezultat te kesaj ndeshje Kroacia merr kreun e tabelës në Grupin C me tri pikë, kurse, Argjentina dhe Islanda kanë nga një pikë.