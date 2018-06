Kontrolli në plazhe, problem ujërat e zeza në Lezhë

49 subjekte janë kontrolluar përgjatë vijës bregdetare të Lezhës që në ditët e para të nisjes se sezonit turistik, ku janë evidentuar problematika me trajtimin e ujërave të zeza.

Shefi i Kontrollit Mjedisor thotë per ora neës, se nuk janë evidentuar raste të shkarkimit të ujërave të zeza në det, por me mangësi në sistemin e trajtimit. Sipas tij49 subjekte janë kontrolluar. Ka subjekte me problematika, por u është lënë afat të plotësojnë kushtet.

Këtyre bizneseve u është lënë detyrë plotësimi i kushteteve të kërkurara ose në të kundërt do të përballen me masa ndëshkimore. Ndërsa bizneset që derdhin ujërat e zeza në det rrezikojnë heqje të lejes mjedisore. Inspektorati i Mjedisit në Lezhë ka ngritur disa grupe pune të do të monitorojnë në vazhdimësi subjektet që ushtrojnë veprimtari në vijën bregdetare të Lezhës.