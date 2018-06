Kjo është makina që u kap me miliona euro. Kush janë porositësit? Njëri pronar i dy Exchange

Sasia e madhe e eurove që u sekuestrua të dielën në portin e Durrësit, dyshohet të jetë porositur nga dy persona, të cilët janë shpallur në kërkim nga Policia e Shtetit.

Në informacionin zyrtar lidhur me operacionin, Policia tha se nga hetimet paraprake ka të dhëna të besueshme se ngarkesa e sekuestruar ishte e porositur nga shtetasit Elvis e Alfred Vladi, nga Dibra e banues në Tiranë, tashmë të shpallur në kërkim.

Mesohet se njëri nga këta persona, konkretisht 33-vjeçari Alfred Vladi, rezulton pronar i dy subjekteve të regjistruara në QKB, që merren me makinat me qira dhe këmbim valutor. Nga ana tjetër, janë arrestuar 4 persona të tjerë në lidhje me ngarkesën e makinave, ku u gjetën rreth 3.4 milionë euro. Të arrestuarit janë Agim Çeka, 61 vjeç, Edi Lika (Cani), 41 vjeç dhe i biri, Klevi Lika (Cani), 21 vjeç, si dhe Alban Mollaymeri, 40 vjeç.

Policia tha se gjatë kontrollit të ushtruar në Pikën e Kalimit Kufitar Durrës në automjetin tip “Bizark”, të drejtuar nga shtetasi Agim Çeka dhe pronar Klevi Lika (Cani), në 2 automjete të ngarkuar në të, tip ‘Toyota’ janë gjetur një shumë e konsiderueshme eurosh dhe franga zvicerane, të padeklaruara.

Edi Lika dhe Alban Mollaymeri janë pronarë të shoqërive të transportit të mallrave dhe servise automjetesh, të regjistruar në QKB dhe me status aktiv. Mësohet se 4 të arrestuarit kanë deklaruar në Polici se nuk kanë pasur dijeni për eurot e fshehura në makina. Ata thjesht kanë transportuar automjetet nga Belgjika, duke kaluar në Gjermani e Itali e më pas kanë mbërritur në Durrës, sipas porosive që kanë marrë nga klientët.

POROSITESIT

Kushërinjtë e shpallur në kërkim, Alfred dhe Elvis Vladi, sipas Policisë janë porositës së ngarkesës me sasinë rekord të eurove, që u zbuluan në portin e Durrësit. Të dy rezultojnë pronarë biznesesh në Tiranë, por njëri prej tyre, Alfred Vladi, ka në pronësi edhe dy kompani që merren me dhënien e automjeteve me qira e këmbim valutor. Të dyja kompanitë e tij janë regjistruar në vitin 2017.

Fusha e veprimtarisë së shoqërisë së parë është: Agjenci udhëtimi, makina me qira dhe huadhënie. Veprimtari e agjentit për transfertë parash në emër dhe në llogari të një subjekti financiar jo bankë. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo bankë. Veprimtari e agjentit komisioner. Shërbimet Unionnet-Western Union.

Veprimtari e këmbimit valutor. Po kështu, edhe shoqëria tjetër në pronësi të tij, me emrin tregtar “Tirana Rental Car”, ka pothuajse të njëjtën fushë të ushtrimit të veprimtarisë. Ndërsa të dyja janë me qendër në zonën e Laprakës, në Tiranë.