Këngëtari bën deklaratën e habitëshme: Dua që fëmijët e mi të bëhen gay

Vite më parë, me mijëra femra në mbarë botën mbetën të shokuara pasi një prej yjeve më sexy të showbiz-it botëror, Ricky Martin, pranoi publikisht se ishte gay.

Lidhur me deklaratën e tij të famshme të asaj kohe: “Jam me fat që jam një burrë homoseksual”, Martin ka folur së fundmi në një intervistë në emisionin “Popcorn with Peter Travers”, ku ka bërë një tjetër deklaratë bombë.

“Dëgjo, më lër ta shpjegoj kështu. Fëmijët e mi janë ende të vegjël, por do të doja që ata të ishin gay.”- u shpreh artisti i famshëm, i cili është baba i dy djemve

“Është diçka speciale. Ndjeshmëria, mënyra si i shoh gjërat tani që s’më duhet të fsheh asgjë… Shoh ngjyra. She pastaj sheh ylberin… Do të doja të dilja sërish të pranoja se jam gay, sepse ishte një ndjesi e mrekullueshme.”-ka deklaruar Martin, i cili së fundmi është bërë pjesë e botës së kinematografisë duke aktruar në serialin e famshëm “American Crime Story”, ku trajtohet vrasja e stilistit Gianni Versace.