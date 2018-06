Kanos me armë zjarri kushëririn në Roskovec pas sherrit, pranga 43-vjeçarit

Një 43-vjeçar nga Roskoveci në Fier, është arrestuar nga policia, pasi ka kanosur me armë zjarri kushëririn e tij. Mësohet se ngjarja ka ndodhur për motive të dobëta, ku pas debatit mes kushërinjve, 43-vjeçari Ardit Ruko ka kanosur me armë zjarri pistoletë shtetasin G.R, 41 vjeç, banues në Strum.

Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë dhe kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 2 gëzhoja arme zjarri pistoletë.

Materialet për 43-vjeçarin e arrestuar do t’i kalojnë prokurorisë së rrethit për procedim të mëtejshëm penal.

INFORMACIONI I POLICISE

Kanos me armë zjarri kushëririn e tij, arrestohet në flagrancë nga policia.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Fier, arrestuan në flagrancë shtetasin:

-Ardit (Eduart) Ruko, 43 vjeç, banues në Strum, Roskovec.

Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi në fshatin Strum, për motive të dobëta, dyshohet se ka kanosur me armë zjarri pistoletë shtetasin G.R, 41 vjeç, banues në Strum.

U sekuesstruan në cilësinë e provës materiale 2 gëzhoja arme zjarri pistoletë.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për veprat penale “Kanosje” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municionit luftarak” parashikuar nga Nenet 84 dhe 278 të Kodit Penal.

(BalkanWeb)

Ardit Rukokanos kusheririn

