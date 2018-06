Dështojnë kampionët e botës, Meksika shkakton surprizën e madhe të Botërorit

Në “Luzhniki Stadium” të Moskës u luajt ndeshja e parë e Grupit F të Botërorit mes Gjermanisë dhe Meksikës.

Pjesa e parë është mbyllur me rezultatin surprizë 1-0 për meksikanët, me golin e shënuar nga Lozano në minutën e 35-të.

Në pjesën e dytë gjermanët e kërkojnë golin me të gjitha forcat. Loja shpërngulet në gjysmëfushën e Meksikës dhe presioni është i madh.

Në fund edhe Manuel Neuer del nga porta për të shënuar, por pa rezultat. Nuk ka gol dhe Meksika bën surprizën e madhe, ndërsa kampionët e Botës në fuqi e nisin me dështim mbrojtjen e titullit.