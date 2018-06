Kamp për terroristët e ISIS në Shqipëri? Reagon kryeministria

Fjalët e përhapura kudo në media dhe rrjete sociale se në Shqipëri do të ngrihej një qendër rehabilitimi për ish-terroristët e ISIS.

Për këtë ka reaguar ditën e sotme edhe kryeministria ku thekson se nuk ekziston asnje lloj ideje, kerkese, plani apo mundesie per diçka te tille.

REAGIMI I KRYEMINISTRISË

Duke vene re se disa lajme te rreme me karakter provokues dhe politike, spekulojne haptazi mbi nje gjoja qender per grumbullimin e ish-militanteve te ISIS-it ne Shqiperi, keshilltari i sigurise i kryeministrit, Sander Lleshi, ben me dije se nuk ekziston asnje lloj ideje, kerkese, plani apo mundesie per diçka te tille.

Keto opinione qe i referohen nje fraze te perdorur nga kryeministri Borisov, jane krejt pa lidhje me subjektin te cilit shefi i qeverise bullgare i’u referua ne prononcimin e tij.

Behet thjeshte fjale per Qendren e Koordinimit kunder Ekstremizmit te Dhunshem, qe ishte edhe organizatorja e konferences nderkombetare te para pak diteve, ku mori pjese edhe kryeministri i Bullgarise.

Shqiperia ka propozuar kthimin e kesaj qendre ne nje qender rajonale, per te kryer analiza, vleresime, studime, shkembim informacioni si edhe programe te perbashketa kunder ekstremizmit te dhunshem.

Por kjo qender as nuk eshte, as nuk mund te jete dhe as nuk i ka shkuar kurrekujt ne mendje qe te kthehet ne nje repart grumbullimi te ish-militanteve te ISIS-it.

Jo vetem sepse askush dhe asnjehere nuk e ka kerkuar nje gje te tille, po edhe sepse kjo fantazi nuk ka asgjekundi lidhje me misionin e Qendres se Koordinimit kunder Ekstremizmit te Dhunshem dhe me projektin tone per rajonalizimin e saj.