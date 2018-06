Joakim Lëv: Gjermania e meritoi eliminimin, marr përgjegjësitë e dështimit

Gjermania e sheh veten jashtë Kupës së Botës që në fazën e grupeve dhe kjo ndodh per here te pare ne histori. “Panzerat” treguan një performancë të dobët në të tria ndeshjet e grupeve, ndërsa në takimin e fundit të Grupit F, u mundën edhe nga Koreja e Jugut me rezultatin 0:2.

Trajneri Joakim Low, është ai i cili do vuajë më fort pasoja e eliminimit të turpshëm. Trajneri ka marrë përgjegjësitë e tij për humbjen e sotme dhe eliminimin.

“Ishte shumë e vështirë të zhbllokonim rezultatin. Nuk ia dolëm. Është e vështirë të thuhet pse kemi luajtur ashtu. Na ka munguar përqendrimi, vetëbesimi dhe siguria për të kryer kombinimet tona. Meritojmë eliminimin. Edhe në dy ndeshjet e mëparshme, si ndaj Meksikës ashtu edhe ndaj Suedisë nuk luajtëm me dinamikën e duhur duke bërë shumë gabime”, tha Low.

Ai shtoi me tej: Krijuam shumë por nuk finalizuam, ndoshta na ka munguar edhe pak fati. Është shumë e vështirë të fitosh dy herë radhazi Kupën e Botës. Kur morëm vesh se Suedia kishte kaluar në avantazh, dolëm përpara për të provuar gjithçka dhe rrezikuam gjithçka por nuk ia dolëm. Duhet ta analizojmë pse ndodhi. Por unë marr të gjitha përgjegjësitë.