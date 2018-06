Belgjika ka marrë një fitore të rëndësishme sonte ndaj Anglisë me rezultatin minimal 0-1 në ndeshjen e fundit të Grupit G në Kupën e Botës.

Adnan Januzaj me një supergol në minutën e 51′-të i jep fitoren minimale 1-0 Belgjikës dhe vendin e parë në grup.

Në 1/8-at e finaleve Belgjika do të ketë përballë Japoninë, ndërsa Anglia do të ndeshet me Kolumbinë.