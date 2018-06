Ja si shoqatat e ‘bamirësisë’ vjedhin qytetarët

Fiks Fare ka denoncuar sonte një tjetër rast të shoqatave “bamirëse”, që mbledhin para rrugëve me pretendimin për të ndihmuar fëmijë të sëmurë, por që në të vërtetë familjet nuk janë në dijeni të këtyre fondeve sesa janë mbledhur dhe se ku shkojnë.

Emisioni investigativ trajtoi të hënën rastin e Fondacionit “Rikthe Buzëqeshjen”, të cilat prej më shumë se dy muajsh mbledhin fonde për një 12-vjeçar të sëmurë, të cilit i kanë marrë foton që në muajin mars në QSUT.

Para disa kohësh, Fiks Fare konstatoi dy vajza, punonjëse të këtij fondacioni, në rrugën “Myslym Shyri” në Tiranë që mbanin në dorë foton e një djali 12-vjeçar, i quajtur Sildi, dhe futeshin në lokale, duke kërkuar para si ndihmë për këtë fëmijë, i cili është operuar dhe vuan nga sëmundja e ekinokokut. Punonjëset e i thanë gazetarëve të Fiksit se për kurimin e tij duheshin 600 lekë të reja në ditë për të blerë ilaçet.

Gazetarët u kërkojnë një kartëvizitë, por ato nuk e dhanë, kështu që Fiksi shkoi te selia e këtij fondacioni, ku takoi dhe bisedoi me koordinatoren, sesi mund të ndihmohej kjo familje. Ajo i tha gazetarëve se vetëm lekë mund të jepen dhe jo ushqime e materiale të tjera. Kështu që, Fiksi i kërkoi që paratë t’ia çonte vetë familjes.

Pas bisedës me të, gazetarët e Fiksit shkuan në Dibër të takonin familjen e djalit 12-vjeçar. Gjatë bisedës me babanë, ky i fundit tha se nuk ka marrë asnjë lekë ndihmë nga fondacioni dhe nuk është kontaktuar prej tyre, ndërkohë që me 1 qershor do të çonte djalin në QSUT në Tiranë për vizitë mjekësore.

Më datë 1 qershor, gazetarët e Fiksit shkuan edhe në QSUT, ku folën me nënën e djalit dhe ajo konfirmoi se më 26 mars në spital, i kishin ardhur një djalë dhe një vajzë, të cilët i ishin ofruar për ta ndihmuar për ilaçet e djalit. Por që nga ajo kohë nuk kishin kontaktuar me të. Madje, ajo thotë se i kishte humbur edhe numri i tyre, pasi i ishte dëmtuar telefoni. Ndërkaq, nëna e Sildit betohet se vetëm 5000 lekë të vjetra që i ka dhënë gazetari i Fiks Fare ka marrë ndihmë familja e saj.

Në këto kushte, duke parë se kanë kaluar tre muaj që mblidhen fonde dhe asgjë nuk ka kaluar te familja e Sildit, Fiks Fare kontaktoi me Fondacionin “Rikthe Buzëqeshjen”. Koordinatorja e fondacionit, Anila Demiri tha se ende nuk ka përfunduar trajtimi i rastit të Sildit, duke thënë se gjatë gjithë kësaj kohe, kanë qenë duke mbledhur fondet për ilaçet e tij për një vit.

Ajo pretendon se këto fonde do i jepeshin me datë 1 qershor. Madje, për t’i dhënë fondet ajo ka folur disa herë me nënën e fëmijës, por sipas saj, me 1 qershor, gruas nga Dibra i është fikur telefoni dhe nuk kanë mundur të kontaktojnë me të.

Megjithatë, Fiks Fare kontaktoi të hënën në telefon me nënën e fëmijës dhe ajo tha se ishte kontaktuar vetëm këtë ditë nga fondacioni, pasi Fiks Fare kishte ngritur shqetësimin pranë tyre dhe i kishte kërkuar që të martën të paraqitet në Tiranë për të tërhequr fondin.

Pra, fondacioni u kujtua për fëmijën e sëmurë në emër të të cilit mblidhte para, vetëm pasi Fiks Fare pyeti për këtë rast dhe gjatë gjithë kësaj kohe nuk kishte dërguar asgjë në adresë të familjes së tij.