Iran-Spanjë/ Nuk pati vetëm lojë të bukur, por edhe një gjest që po bën xhiron e botës

Në takimin Iran-Spanjë pati një betejë të vërtetë në fushë, me futbollistët e të dyja skuadrave që luftonin fort për topin e për të shënuar.

Por pjesë e kësaj ndeshjeje është edhe një episod para se të shkelmohej topi i parë ku u përfshinë dy futbollistët e Spanjës, Isco dhe Gerard Pique.

Pique pa një zog të vogël i cili ishte në fushën e blertë. I frikësuar se mos ai shkelej gjatë lojës, e mori në dorë dhe e lëshoi në ajër atë. Por zogu i vogël u rikthye sërish brenda fushës së blertë. Në atë moment ndërhyri Isco.

Ylli i Realit e mori në dorë atë dhe me butësi e çoi jashtë vijave të bardha, në një vend të sigurt. Ky gjest u bë mjaft popullor në rrjetet sociale dhe shumë tifozë lanë mënjanë rezultatin dhe u ndalën te akti i dy spanjollëve, duke i quajtur ata heronj. Kështu, me mirësi, Pique dhe Isco bënë me mijëra fansa.