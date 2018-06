Inva Mula ndan me miqtë historinë me fund të lumtur: Humbi në plazh, por sot e gjetëm

Këngëtarja mjaft e dashur për publikun Inva Mula ka ndarë me miqtë e saj në rrjetet sociale një histori me fund të lumtur.

Inva rrëfen historinë e Mimit, qenit të saj të dashur i cili kishte hum bur në plazhin e Qerretit, dhe për një javë të tërë kishte shqetësuar gjithë familjen.

“Mimi humbi në plazhin e Qerretit dhe na kushtoj një trishtim të madh për ne që e duam dhe na do! Fatmirësisht sot Mimin na e kthyen në momentin që lajmin e postuam ne “Animal rescue” Albania”

– shkruan sopranoja e njohur.

Postimi i plotë:

Te dashur miq , dua te ndaj me ju nje histori me nje fund te bukur por qe na ka munduar gjate nje jave ! Ky qen i bukur Mimi humbi ne plazhin e Qerretit dhe na kushtoj nje trishtim te madh per ne qe e duam dhe na do ! Fatmiresisht sot Mimin na e kthyen ne momentin qe lajmin e postuam ne Animal rescue Anbania dhe Ndihmoni kater kembshat. Falenderoj pa mase zonjen S .S per devotshmerine dhe aksionin e saj . Falenderoj zonjushen S.M dhe familjen e saj per dashurine dhe kujdesin qe i dhane Mimit gjate kesaj jave te veshtire per ne por me nje happy end . Keto histori na bejne te shpresojme se jemi me te mire kur ndihmojme dhe japim dashuri pa kusht.