I vihet zjarri kishës katolike në Durrës, në kërkim autorët

Një ngjarje e rëndë ka tronditur sot komunitetin katolik të Durrësit ku në të zbardhur të ditës, janë vënë re shenja zjarri në dyert kryesore të Kishes Famullitare të Shën Dominikut në zonën e Unazes në qytetin e Durrësit.

Famullia në fjalë është zona baritore e Etërve Dominikan që veprojnë në Shqipëri prej më shumë se 20 vitesh.

Nga ngjarja deri tani nuk ka të dhëna dhe Policia e Shtetit është në kërkim të autorëve të saj.

Duke falenderuar punonjësit e zjarrfiksve për gadishmërinë në kohë reale falenderojmë Zotin për mos pasjen viktima në këtë ngjarje dhe me shpresen se Policia e Shtetit do të punoj me profesionalizem për identifikimin e personave dhe shkaqeve te saj.