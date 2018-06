I shpallur në kërkim ndërkombëtar, Prokuroria merr vendimin për Klement Balilin

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka vendosur ditën e sotme që hetimet për çështjen e Klement Balilit të shtyhen edhe 3 muaj të tjerë.

Prokuroria mësohet se ka kontaktuar avokatin e “Eskobarit të Ballkanit” për vendimin, ndërsa me anë të një letër-porosie ka kërkuar që trupa hetimore të njihet me aktet e dosjes së Greqisë.

Sakaq në shtetin grek do të zhvillohet një gjyq në lidhje me çështjen, teksa të përfshirë do të jenë edhe disa të pandehur të tjerë.

Balili është shpallur në kërkim ndërkombëtar nën akuzën e Trafikimit dhe kultivimit të lëndëve narkotike.