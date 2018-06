Humbja e Gjermanisë, Hummels dhe Kroos kritikojnë ekipin por edhe trajnerin

Për të parën herë pas 36 viteve skuadra përfaqësueses gjermane ka humbur ndeshjen hapëse të Kupës së Botës. Skuadra e Jogi Low është mposhtur 1-0 nga Meksika, me golin e vetëm të takimit të shënuar nga Lozano. Më poshtë keni deklaratat e gjermanëve në fund të takimit.

Mats Hummels: “Kemi luajtur si ndaj Arabisë Saudite, vetëm se ndaj një kundërshtari më të fortë. Kemi folur për disa gjëra, por nuk i kemi vënë në praktikë. Meksika ka fituar me merito. Ia kemi bërë shumë të lehtë punën. Kur luajnë shtatë-tetë veta në sulm, është e qartë se do të kemi probleme në prapavijë. Ndihesha i vetëm me Boateng. Nuk e kuptoj pse kemi luajtur kështu sot.”

Toni Kroos: “Nuk kemi bërë asgjë në pjesën e parë. Nuk gjenim zgjidhje. I kemi lejuar shumë hapësira ndërsa në pjesën e dytë ishim më mirë. Meksika u lodh dhe kishim më shumë hapësira. Por nuk shënuam. Tani jemi nën presion, duhet të fitojmë ndaj Suedisë.”

Joachim Low: “Starti ka qenë i dobët. Tani duhet të fitojmë ndeshjet e mbetura. Jam i bindur se di t’ia dalim. Një situatë të tillë nuk e kemi përjetuar ndonjëherë. Duhet ta kalojmë këtë pengesë.”