Hapja e dosjes “Hajdari”, deklarata e fortë e avokatit të Izet Haxhisë: Janë zhdukur

Dosja e famshme e vrasjes së deputetit Azem Hajdari duket se është drejt rihapjes, të paktën, vetëm sa i përket dënimit në mungesë të ish-truprojës së Berishës, Izet Haxhia.

Ky i fundit fitoi betejën e parë ligjore ne seancen e pak diteve me pare, teksa Gjykata e Tiranës pranoi kërkesën për rivendosje në afat të ankimimit të vendimit të Shkallës së Parë, që e ka shpallur fajtor për vrasjen e Hajdarit. Tashmë, Haxhia ka të drejtë që të ankimojë vendimin në Apel dhe të kërkojë rigjykim.

Vendimi, i marrë nga gjyqtari Besnik Hoxha, u mor pas më shumë se dy orësh këshillim. Seanca nisi në orën 12:00 dhe gjyqtari u tërhoq për vendim rreth orës 12:30, për ta shpallur atë në orën 15:00. Në seancën e djeshme ishin të pranishëm avokati i Haxhias, vëllai i tij, Ismet Haxhia, si edhe juristi Romeo Kara.

Prokurori Bicaj pretendon se Izet Haxhia është njohur me dënimin që ka marrë në qershor 2006, kur është arrestuar në Turqi. Ai ka pasur mundësi që të ankimojë vendimin në Apel, por nuk e ka bërë një gjë të tillë, duke iu drejtuar Gjykatës së Strasburgut. Mirëpo, sipas mbrojtjes, kjo nuk është e vërtetë. Avokati Bashkim Nikolla, tha se dosja e Prokurorisë që ka çuar në dënimin e tij me 25 vjet burg është skandaloze dhe me të është luajtur politikisht. Sipas tij, ajo është e paplotë dhe mungojnë shumë prova të përmendura në proces.

“Vetëm dje pasdite pata kohën të shqyrtoja dosjen prej 702 faqesh të vrasjes së Azem Hajdarit. Me aq sa pashë, ishte shumë skandaloze dhe kjo tregon qartë se si ka luajtur politika me këtë çështje”, tha Nikolla.

Ndërkohë që në të gjithë dosjen në fjalë, sipas avokatit, nuk ka asnjë dokument që provon se i pandehuri Haxhia është njoftuar për procesin ndaj tij. Në një shkresë njoftimi që është gjetur, nuk ka as emër dhe as mbiemër. “Në dosje nuk ka asnjë konfirmim njoftimi. Në shkresën e njoftimit nuk ka as emër dhe as mbiemër të klientit tim”, tha Nikolla.

Ai përmendi edhe ditarin e ish-ministrit të Brendshëm, Perikli Teta, që është marrë si provë nga Gjykata, por që, sipas tij, nuk gjendej në dosjen e vrasjes së Azem Hajdarit. “Në dosje nuk është ditari i ish-ministrit të Brendshëm, Perikli Teta, i cili supozohet të ketë shkruar në lidhje me çështjen. Ditari është sekuestruar me vendim gjykate, pasi fillimisht nuk u pranua nga ishministri të dorëzohej, por tashmë nuk ka asnjë fletë të tij.

Në bazë të kësaj, na lind e drejta të themi se ka rrjedhje të provave. Kanë avulluar me kohën siç duket”, shtoi ai. Më tej, avokati shtoi në seancë gjatë konkluzioneve të mbrojtjes se dënimi është dhënë pa marrë të gjitha provat e duhura dhe të kërkuara nga palët. Për këtë, Bashkim Nikolla përmendi dëshminë e disa deputetëve, apo përfaqësuesve të Partisë Demokratike që janë thirrur si dëshmitarë të Akuzës, por nuk kanë dëshmuar kurrë.

Ndër ta, Nikolla përmend Flamur Shehun, Emin Gjanën, Jozefina Topallin, Shaban Meminë, Pjetër Arbnorin, Genc Pollon dhe Sali Berishën. Gjithashtu, lexoi edhe një pjesë nga raporti i përgatitur nga oficeri i Policisë Gjyqësore, Skënder Rexha, në lidhje me hetimet për zbardhjen e vrasjes së shekullit, ku ekspertimi i trupit të viktimës, nuk është kryer. “Në referimin e bërë nga ana e Policisë për vrasjen, përgatitur nga oficeri Skënder Rexha, shkruhet: Është shkuar në morgun e spitalit për të bërë ekspertimin e trupit të viktimës, por një gjë e tillë nuk është realizuar sepse janë krijuar probleme nga familjarë dhe persona të tjerë”, tha Bashkim Nikolla.