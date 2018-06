Gruaja ia thotë publikisht ish-burrit: Ke një tjetër në Itali, më jep fëmijët

Një grua ka rrëfyer historinë e dhimbshme të jetës së saj në emisionin “Me zemër të hapur”, në të cilin është përplasur me ish-bashkëshortin.

Rezarta Dragoti tregoi se ishte martuar me mblesëri dhe bashkëshortin ja kishin zgjedhur të tjerët.

Që në fillim i shoqi emigronte jashtë ndërsa gruaja ishte e detyruar të qëndronte me vjehrrën në shtëpi.

Ajo ka thënë:

Si fillim jetuam mirë. ai sillej mirë. Por kur linda vajzën e dytë, kur ishte 8 muajshe, ai u ftoh shumë me mua. Vjehrra veç më detyronte të punoja. Nuk më linte asnjë sekondë, nuk ngopej kurrë me punë. Më thoshte puno, ‘s’do hash pensionin tim’. I kërkova burrit të më merrte në Itali, por nuk pranoi. Madje i thash që të dilja veç. Por tha; ‘stë ndaj nga prindërit’. Ajo ishte shkaktarja që u ndava nga burri. Vjehrra i thoshte djalit; “Ik ti të keqen nëna, lërë barin e tharë, shiko barin e ri”. Ai bashkëjetonte e bashkëjeton me tjetrën. Dyshoj se ka edhe fëmijë me të.”

Por menjëherë pas kësaj deklarate ku Rezarta tha se ish-vjehrra e trajtonte si shërbëtore, në studio ka ndërhyrë ish-burri i saj dhe mes fyerjeve ka thënë se janë fëmijët që nuk e duan nënën e tyre pasi ajo i kishte braktisur.

Mentor Dragoti tha:

Fëmijët jetojnë me prindërit e mi dhe me mua. Unë çdo dy muaj vij në Shqipëri. Në Francë, në Greqi, ku të mundem. Nuk rri vërdallë si ajo. Ata se duan nënën e tyre. Ajo nuk di ku të shkojë, ajo është nënë skandaloze. Si do fëmijët e vet. Është skandaloze, se nuk e njeh. Për të pjellë pjellin të gjithë, por për të rritur si rrit njeri. Ajo i la, nuk është e denjë për ta. Fëmijët e saj nuk e duan. Djali nuk jeton me të pasi përmbaruesi shkon çdo dy vit tek ai dhe nuk e do. Ai nuk e do djalin. Ka qenë mbi 200 herë në polici. Po tani ça do bëj, ta marr fëmijën dhe t’ja çoj në çantë e t’ja fal asaj?! Duhet ta kuptoni dhe ju që një fëmijë 3 vjeç se ka dashur. Pse s’ta ka shpjeguar ajo aty se pse jemi ndarë?! Ata nuk e duan nënën, s’janë të detyruar që të jetojnë me të. Pse qenka e detyruar që t’i marr vajzat në Itali. Fëmijët s’donin të shkonin me të, se donin. Nënën nuk e duan, e urrejnë.”

Rezarta kërkoi ndihmën e avokatit në emision, ndërsa sipas të njohurve ish-bashkëshorti i saj bashkëjetonte me një grua tjetër në Itali. Megjithatë ai në asnjë moment nuk e përmendi jetën e tij në emigrim.

Gjatë debatit të fundit që të dy kishin pasur, Mentori i kishte marrë të tre fëmijët dhe më pas ishin takuar vetëm në gjykatë.