Gafa që turpëroi publikisht moderatoren shqiptare: “Saimiri lë organin…”

Ajo është një ndër moderaoret më të dashura të publikut shqiptar që prej vitesh drejton emisionin “Në shtëpinë tonë”. Bëhet fjalë për moderatoren simaptike Anjeza Maja e cila për herë të parë në një rrëfim ndryshe në emisionin “Thumb” ka folur jo vetëm për jetën e saj profesionale, por edhe atë personale.

Anjeza prej vitesh ka drejtuar një sërë emisionesh, duke filluar nga ato të sportit, e deri tek dhënia e lajmeve në një rekadsi. Mirëpo në jo pak raste ajo është përballur me situata të cilat e kanë vënë në siklet.

Moderatorja e njohur tha se nuk do të provojë të drejtojë më një emision sportiv sepse ka bërë gafa të shumta. Anjeza veçoi ndër të tjera një ndër gafat që e turpëruar publikisht në speklaklin “Maratona e këngës”.

Ajo tregoi se në një moment i është dashur të thërrasë në skenë Saimir Çilin për të kënduar, por aty i është ngatërruar goja dhe ka bërë një gafë të madhe.

“Saimir Çili qëndronte gjatë gjithë kohës në skenë me organon e tij, kishte një moment që ai do të këndonte dhe unë në vend që të them Saimir Çili lë organon në skenë dhe do të ngjitet për të kënduar, unë them ‘lë organin e tij në skenë dhe ngjitet për të kënduar”, tregoi Anjeza duke shkaktuar të qeshura në skenë.