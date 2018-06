Gabimet që bëjnë njerëzit kur njihen në rrjetet sociale, hiqni dorë sa jeni në kohë

Njohjet online kohët e fundit janë shndërruar në një trend. Por çfarë bëjnë konkretisht meshkujt gjatë njohjes online?

1-Ai përputhet me tipin tuaj, por nuk ju dërgon mesazhe

Gjatë një njohjeje duhet që të dy të bashkëpunojnë për të nxitur më shumë bisedën. Nëse nuk ka të njëjtin interes, nuk ja vlen të vazhdoni me këtë. Edhe ai e di që ju shkoni si tipa, por e ka të vështirë që t’ju dërgojë shpesh mesazhe.

2-Bëjnë plane të paqarta

Meshkujt nuk janë të sigurt për atë që duan. Pasiguria bën që ata, të shfaqin një figurë jo të mirë te personi që po komunikojnë. Kjo gjë i bën ata që mos të përcjellin besimin te tjetri.

3-Nuk ju pyet për profilin tuaj

Kjo gjë është e shpehtë te meshkujt. Femrat janë më të prirura të investigojnë mbi mashkullin që po njohin, ndërsa meshkujt janë më indiferent ndaj kësaj gjëje. Ata përcjellin më shumë besim te vetja duke u sjellë në këtë mënyrë.

4-Përgjigjet e tyre nuk janë optimiste

Gjatë komunikimit, meshkujt nuk janë ëndërrimtarë si femrat. Ata i shohin gjërat më ftohtë dhe nuk idealizojnë me situatën që ndodhen. Atyre i pëlqen të qëndrojnë me këmbë në tokë.

5-Shprehen më lirshëm

Të thuash atë që ndjen nuk ka asgjë të keqe, por duhet të dish se kujt po ja thua. Ndoshta personi që po komunikoni i ka siklet disa tema, ndërsa meshkujt nuk e mendojnë gjatë këtë gjë. Mjafton që ata të shprehin gjërat që duan.

6-Dërgojnë foto të nxehta

Meshkujt janë më të prirur të dërgojnë foto të nxehta personit që po komunikojnë. Në disa raste, ata duke bërë këtë gjë, e humbasin kontaktin sepse shfaqin shenja jo serioze me atë që flasin.

7-Duan të kontrollojnë

Pasi flet me dikë online, një mashkull ka prirjen të kontrollojë veprimet e asaj. Këtu fillon të penalizohet, sepse askush nuk do dëshironte të qëndronte me dikë që ende pa u lidhur fillon të kontrollojë jetën e dikujt.