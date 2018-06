Femra mbani shënim, ja si ta bëni për vete mashkullin që keni fiksim

Shumë femra, mundohen në mënyra të ndryshme, të bëjnë për vete një mashkull që i intereson.

Sipas një studimi, duhet të bëni këto gjëra, sepse ata i adhurojnë. Sidomos që në kohët e sotme, meshkujt po bëhen edhe më shumë të vështirë.

Tregohuni të qeta dhe mbani aromë të mirë

Meshkujt e adhurojnë një femër që është e butë me sharm. Përpiquni ta mbani lëkurën në gjendje të mirë. Aroma ka një rol kryesor, sepse do e bëni për vete. Përpiquni të përdorni produkte me aromë të mirë.

Dëgjoni më shumë

Nëse dëshironi që ai ta ketë mendjen vetëm te ju, dëgjojeni më shumë. Meshkujt kanë nevojë për dikë që t’i dëgjojë, pasi kjo gjë ju tregon me edukatë. Janë të lodhur nga femrat që vetëm mburren dhe që janë arrogante.

Shprehini ndjenjat lirshëm

Meshkujt, ndryshe nga femrat nuk dinë të shprehen shumë lirshëm. Ata pëlqejnë një femër që di të shprehet dhe që nuk e ka problem t’i thotë sa shumë e vlerëson.

Vishni taka

Meshkujt tërhiqen nga këmbët e një femre që vesh taka. Ju që jeni tip më shumë sportiv, mundohuni që në takimet e para me mashkullin që p