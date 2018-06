Erion Veliaj takohet me aktorin turk, i bën dhuratën e veçantë

Aktori turk, shumë i dashur për shqiptarët Tolgahan Sayisman ditën e sotme ka mbërritur në Shqipëri.

Bashkëshorti i bukuroshes shqiptare Almeda Abazi do të jetë pjesmarrës në “Dancing With The Stars”, spektaklin e kërcimit ku Almeda moderon prej muajsh. Menjëherë pas mbërritjes në Tiranë, Tolgahan Sayisman ka takuar Kryetarin e Bashkisë Erion Veliaj.

Në fund të takimit, Veliaj i dhuroi aktorit turk një libër, me të cilin mund të njohë më mirë kryeqytetin e Shqipërisë. “Kur viziton njerëzit e gruas ne themi se je nga fshati i gruas. Nuk do të kesh kohë ta shohësh gjithë Tiranën, ndaj në këtë librin shiko pak fshatin e nuses. Në pamundësi që këto pesë ditë të jesh kudo nëpër kryeqytet, mund ta shikosh këtu nahijen tonë”, iu drejtua Veliaj Tolgahan-it, sipas “iconstyle.al”.