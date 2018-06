Erion Braçe i pikëlluar: Zot përsëri more më të mirin, është e padrejtë

Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe është shfaqur mjaft i pikëlluar për ndarjen e parakohshme nga jeta të Presidentit të Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokrri.

Braçe ka shkruar se një ngjarje e tillë është e padrejtë, teksa shton se Zoti mori më të mirin për vete.

POSTIMI:

Zot, perseri more me te mirin per vete!

Eshte e padrejte keshtu!

Kur “kanoçet” kapnin “Jugosllavin” ketyre aneve, shekullin e shkuar,

FADIL VOKRRI hynte ne shtepi si shqiptari cudiberes ne nje bote tjeter;

Luante, mbiemri i tij njesohej me golin,

here fitues e here jo,

gjithnje ne “futbollin e huaj”,

derisa mberriti ne Vlore!

Ajo ne Vlore ishte dita ndryshe,

e nje shqiptari qe luante per “armikun”,

qe nuk duhet te fitonte e qe duhet te ishte i kenaqur me kete.

Ashtu ndodhi ne Vlore e ne Beograd!

Pastaj asgje, zero edhe pse ai shkoi te futbolli edhe me i madh i Fenerbahce.

Asgje,

deri diten e lirise, kur ai dhe jo vetem,

vendosi të rigjeje e rilinde futbollin ne Kosoven e re.

Per Kosoven, por edhe per Shqiperine!

Shqiperia e Evropes

ishte edhe veper e tij!

Por kryevepra mbetet Kosova,

ku me mund, pasion, perkushtim, pa u dorezuar po nderton futbollin e ri,

te drejte, te ndershem, konkurues,

bazuar tek pasioni e talenti pa fund,

disiplina e serioziteti,

per te dhuruar garen e bukur e argetuese.

Super modeli me te cilin “mundi” UEFA-n e FIFA-n!

Kampion shekullin e shkuar!

Kampion ne shekullin e ri!

Mbi te gjitha;

MODESTIA GOLI ME I BUKUR PREJ TIJ KETE SHEKULL!

Kujtim rinie ishe Kampion,

aty do jesh, per cdo shqiptar!