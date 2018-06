Era Istrefi zbulon surprizën që ka përgatitur për shqiptarët në finalen e Botërorit

Një tjetër shqiptar na bëri krenarë ditën e djeshme në ndeshjen Zvicër-Kosta Rika. Futbollisti shqiptar Blerim Xhemaili i dhuroi fitoren skuadrës zvicerane dhe për këtë festuan të gjithë bashkatdhetarët.

Këngëtarja shqiptare Era Istrefi e ndoqi ndeshjen në Presidencë me kreun e shtetit, Ilir Metën dhe e shoqëruar nga motra e saj më e madhe, Nora. Të pranishëm ishin edhe kampioni i njohur Gjetan Keta, tenori Kastriot Tusha, futbollistja e njohur e Kombëtares shqiptare për femra Cyme Lulaj, këngëtarët Kastro Zizo, Robert Berisha e shumë personalitete të sportit e kulturës.

E pyetur nga gazetari Ervin Kurti nëse do të jetë në finalen e Botërorit, Era ka pranuar se do ta shohim më 15 korrik të performojë këngën e këtij viti të Botërorit, “Live it up”.

Era zbuloi edhe një surprizë të veçantë për shqiptarët. Ajo tha se do mundohet të flasë shqip për t’i treguar të gjithë botës se është shqiptare.

Pas asaj që bënë futbollistët Xhaka dhe Shaqiri duket se një tjetër emocion pritet të përjetohet nga shqiptarët në këtë Botëror.