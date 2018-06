Liberta Spahiu dhe Elvana Gjata janë dy vajzat e njohura për të cilat producenti flitet për romancë. Por si duket këtë herë ka dashur vetë që t’i ngatërrojë ndjekësit me këtë foto ku shfaqet krah një femre, imazhi i së cilës është flu.

Ai ka arritur që të ngacmojë kuriozitetin e fansave të: disa mendonin se ishte Liberta ndërsa të tjerë aluduan për Elvanën.

Por në të vërtetë, krah Florit nuk është as njëra dhe as tjetra.Ajo është këngëtarja Shkurte Gashi me të cilën producenti ka bashkëpunuar.